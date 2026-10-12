Главный тренер «Галатасарая» рассказал, в чём нужно прибавлять Батракову

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высказался об адаптации российского полузащитника Алексея Батракова. Специалист рассказал, в чём Батракову нужно прибавлять.

«Батраков хорошо адаптируется. Не забывайте, что совсем молодой, впервые уехал из своей страны. Это не так легко, но хорошо справляется. Батраков — прекрасный профессионал и хороший человек. В атаке он уже действует прекрасно, у него навыки на высшем уровне. Здесь, в «Галатасарае», он начал подтягивать оборонительные действия. Ему надо в этом прибавлять. К тому же его прошлый клуб не играл в такой агрессивный прессинг, как играем мы», — передаёт слова Бурука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.