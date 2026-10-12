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Кривцов озвучил сумму, на которую его оштрафовал «Краснодар» за маску Человека-паука

Кривцов озвучил сумму, на которую его оштрафовал «Краснодар» за маску Человека-паука
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, на какую сумму его оштрафовал клуб за то, что он отпраздновал забитый гол в маске героя комиксов и фильмов Человека-паука. Инцидент произошёл в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Оренбургом». На четвёртой минуте Кривцов забил мяч и надел маску супергероя. Арбитр встречи Ранэль Зияков показал футболисту жёлтую карточку за это действие. В итоге Никита пропускал следующий матч из-за дисквалификации.

— Тебя жёстко штрафанули за эту историю?
— Да, прилично. Там… Что-то… Нормально. 1,4 млн. По-моему.

— Что?
— Штраф. За маску, — сказал Кривцов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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