Тренер «Галатасарая» высказался о возможном участии Батракова в матче ЛЧ с «Барселоной»
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Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высказался о возможном участии российского полузащитника Алексея Батракова в матче Лиги чемпионов с «Барселоной». Игра состоится 13 октября в Турции.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28' 1:1 Канселу – 43' 1:2 Лопес – 50' 1:3 Гордон – 53' 1:4 Адейеми – 65'
«Что касается завтрашнего матча и его участия, то состав определю на сегодняшней тренировке», — передаёт слова Окана Бурука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, 9 октября «Галатасарай» обыграл «Касымпашу» со счётом 3:1 в матче 7-го тура чемпионата Турции. Батраков вышел на поле с первых минут, записал на свой счёт результативную передачу и был заменён на 67-й минуте встречи. В текущем сезоне чемпионата Турции полузащитник провёл пять матчей и отдал две голевые передачи.
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