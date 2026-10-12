Тренер «Галатасарая» высказался о возможном участии Батракова в матче ЛЧ с «Барселоной»

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высказался о возможном участии российского полузащитника Алексея Батракова в матче Лиги чемпионов с «Барселоной». Игра состоится 13 октября в Турции.

«Что касается завтрашнего матча и его участия, то состав определю на сегодняшней тренировке», — передаёт слова Окана Бурука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 9 октября «Галатасарай» обыграл «Касымпашу» со счётом 3:1 в матче 7-го тура чемпионата Турции. Батраков вышел на поле с первых минут, записал на свой счёт результативную передачу и был заменён на 67-й минуте встречи. В текущем сезоне чемпионата Турции полузащитник провёл пять матчей и отдал две голевые передачи.