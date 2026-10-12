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«Арсенал» близок к продлению контрактов с тремя ключевыми игроками — TEAMtalk

«Арсенал» близок к продлению контрактов с тремя ключевыми игроками — TEAMtalk
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Лондонский «Арсенал» активно обсуждает продление контрактов с тремя ключевыми футболистами, об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «канониры» на протяжении нескольких месяцев ведут переговоры с полузащитниками Декланом Райсом и Мартином Эдегором, а также с защитником Юрриеном Тимбером. Договоры пока не оформлены, однако в «Арсенале» надеются урегулировать все вопросы во время ноябрьской международной паузы. На текущий момент сторонам остаётся согласовать только последние детали.

После шести туров АПЛ «Арсенал» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 15 очков. Команда уступает лидирующему «Манчестер Сити» три очка.

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