«Надо дожить до мая, а там посмотреть». Кисляк — о шансах ЦСКА в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что считает преждевременными выводы о турнирном положении команды в Альфа-Банк РПЛ. После 10 туров армейцы набрали 22 очка и занимают второе место, уступая московскому «Динамо» по дополнительным показателям. ЦСКА остаётся единственной командой чемпионата, не потерпевшей поражений в текущем сезоне.

— Какие эмоции от того, что ЦСКА идёт вторым в чемпионате, уступая «Динамо» по дополнительным показателям?

— Да никаких, надо дожить до мая, а там посмотреть. Сейчас рано вообще делать какие‑то выводы.

— Есть ли у этой команды перспективы удержаться наверху таблицы до мая?

— Тяжело так говорить. Должно сложиться много факторов, поэтому тяжело сейчас загадывать, — приводит слова Кисляка «Матч ТВ».

В следующем туре ЦСКА 18 октября сыграет в гостях с «Динамо».