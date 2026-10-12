Леонид Слуцкий раскрыл, как относится к критике

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, как относится к критике и негативным комментариям в интернете. Последним местом работы Слуцкого остаётся китайский «Шанхай Шэньхуа».

«У меня было три стадии. Ты всё читаешь и расстраиваешься, даже если 100 позитивных и один негативный [комментарий]. Второй этап — я ничего не читал. То есть, когда все говорят: «Не читайте» Это был второй этап. А третий этап — я всё читаю, но мне вообще по барабану. Вообще всё. Ну, я не могу представить, какой комментарий может меня выбить из колеи», — сказал Слуцкий в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.