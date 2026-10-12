15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леонид Слуцкий раскрыл, как относится к критике

Леонид Слуцкий раскрыл, как относится к критике
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, как относится к критике и негативным комментариям в интернете. Последним местом работы Слуцкого остаётся китайский «Шанхай Шэньхуа».

«У меня было три стадии. Ты всё читаешь и расстраиваешься, даже если 100 позитивных и один негативный [комментарий]. Второй этап — я ничего не читал. То есть, когда все говорят: «Не читайте» Это был второй этап. А третий этап — я всё читаю, но мне вообще по барабану. Вообще всё. Ну, я не могу представить, какой комментарий может меня выбить из колеи», — сказал Слуцкий в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Материалы по теме
Новый лидер, победа «Зенита» в Краснодаре, осечка «Спартака». Главное в 10-м туре РПЛ
Новый лидер, победа «Зенита» в Краснодаре, осечка «Спартака». Главное в 10-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android