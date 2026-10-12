Полузащитник «Галатасарая» Торрейра оценил игру Алексея Батракова

Полузащитник «Галатасарая» Лукас Торрейра высказался об адаптации российского полузащитника Алексея Батракова. Также он оценил футбольные качества россиянина.

«Я опытный игрок, поэтому всегда стараюсь помогать всем новичкам с адаптацией. Не всем всегда привычно, что в этом клубе на игроков сразу сильно давят. С Алексеем было то же самое. Я показал ему город, помог его семье разместиться здесь. Что касается его игровых качеств, мы нуждаемся в таких футболистах. Батраков способен решать исходы матчей. В атаке он действует отлично, а в обороне прибавляет», — передаёт слова Лукаса Торрейры корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.