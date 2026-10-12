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Полузащитник «Галатасарая» Торрейра оценил игру Алексея Батракова

Полузащитник «Галатасарая» Торрейра оценил игру Алексея Батракова
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Полузащитник «Галатасарая» Лукас Торрейра высказался об адаптации российского полузащитника Алексея Батракова. Также он оценил футбольные качества россиянина.

«Я опытный игрок, поэтому всегда стараюсь помогать всем новичкам с адаптацией. Не всем всегда привычно, что в этом клубе на игроков сразу сильно давят. С Алексеем было то же самое. Я показал ему город, помог его семье разместиться здесь. Что касается его игровых качеств, мы нуждаемся в таких футболистах. Батраков способен решать исходы матчей. В атаке он действует отлично, а в обороне прибавляет», — передаёт слова Лукаса Торрейры корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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