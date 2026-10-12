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Мадридский «Реал» намерен продлить контракт с Тибо Куртуа до 2028 года — The Athletic

Мадридский «Реал» намерен продлить контракт с Тибо Куртуа до 2028 года — The Athletic
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Мадридский «Реал» намерен продлить контракт с вратарём Тибо Куртуа, сообщает The Athletic.

По информации источника, соглашение с 34‑летним бельгийским голкипером будет рассчитано до 2028 года. Действующий контракт Куртуа завершается по окончании текущего сезона.

Ранее сообщалось, что футболист предпочёл остаться в «Реале», отклонив более привлекательные финансовые предложения.

Куртуа стал игроком «сливочных» летом 2018 года. В футболке мадридского «Реала» бельгиец завоевал 14 трофеев, дважды став победителем Лиги чемпионов УЕФА. В текущем сезоне Куртуа принял участие в восьми матчах Ла Лиги, пропустив восемь голов.

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