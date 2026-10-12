15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это то, что мы всегда хотели видеть». Глава РПЛ Алаев — о плотной борьбе за чемпионство

«Это то, что мы всегда хотели видеть». Глава РПЛ Алаев — о плотной борьбе за чемпионство
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что хотел бы видеть в чемпионской гонке РПЛ как можно больше команд. После 10 туров турнира первое место занимает московское «Динамо», набравшее 22 очка. Столько же у ЦСКА, который уступает лидеру по дополнительным показателям. «Зенит» и «Краснодар» заработали по 21 очку, «Спартак» — 20. От лидера до пятой команды — два очка.

— Пять команд после трети чемпионата претендуют на чемпионство. Радует такая интрига?
— Это моя мечта. Это то, что мы всегда хотели видеть в нашем чемпионате. И ещё до старта сезона я предполагал, что конкуренция будет высочайшей. Надеюсь, что эту борьбу за первое место нам удастся сохранить до последних туров, — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

Материалы по теме
Новый лидер, победа «Зенита» в Краснодаре, осечка «Спартака». Главное в 10-м туре РПЛ
Новый лидер, победа «Зенита» в Краснодаре, осечка «Спартака». Главное в 10-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android