«Это то, что мы всегда хотели видеть». Глава РПЛ Алаев — о плотной борьбе за чемпионство

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что хотел бы видеть в чемпионской гонке РПЛ как можно больше команд. После 10 туров турнира первое место занимает московское «Динамо», набравшее 22 очка. Столько же у ЦСКА, который уступает лидеру по дополнительным показателям. «Зенит» и «Краснодар» заработали по 21 очку, «Спартак» — 20. От лидера до пятой команды — два очка.

— Пять команд после трети чемпионата претендуют на чемпионство. Радует такая интрига?

— Это моя мечта. Это то, что мы всегда хотели видеть в нашем чемпионате. И ещё до старта сезона я предполагал, что конкуренция будет высочайшей. Надеюсь, что эту борьбу за первое место нам удастся сохранить до последних туров, — приводит слова Алаева «Матч ТВ».