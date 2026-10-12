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Кривцов ответил, не считает ли он себя белой вороной в «Краснодаре»

Кривцов ответил, не считает ли он себя белой вороной в «Краснодаре»
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Российский полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов ответил на вопрос, не считает ли он себя белой вороной в составе кубанского клуба.

— Мне кажется, что «Краснодар» всё равно такой очень консервативный клуб. В моём понимании. Вот у тебя нет ощущения, что ты в какой-то степени белая ворона в команде? Или ты об этом не думаешь вообще?
— Вообще об этом не думаю. У меня просто в голове… Если что-то пришло, то надо делать.

— У меня другой вопрос. Ты понимаешь, что большой пласт детей в возрасте от 12 до 15 лет будут тебя копировать?
— Искренне считаю, что никакого плохого посыла я не несу своими действиями, — сказал Кривцов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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