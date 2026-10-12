Джейми Каррагер назвал игрока «Ливерпуля», который не должен играть в стартовом составе
Поделиться
Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер заявил, что полузащитник мерсисайдцев Флориан Вирц не должен выходить на поле в стартовом составе «красных». По словам Каррагера, от немецкого хавбека не исходит никакой угрозы воротам соперника.
Англия — Премьер-лига . 6-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 65' 0:2 Доку – 68' 0:3 Шерки – 78'
Удаления: Гравенберх – 62' / нет
«Он вообще не должен быть в стартовом составе «Ливерпуля» прямо сейчас. Мы не говорим это после пяти или 10 матчей, говорим это после 50 или 60 матчей. Сегодня (в матче с «Манчестер Сити». — Прим. «Чемпионата») вообще ничего не было. Никакой угрозы воротам от него. Вообще», — приводит слова Каррагера The Touchline в социальной сети X.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 октября 2026
-
23:10
-
23:02
-
23:01
-
22:54
-
22:50
-
22:43
-
22:41
-
22:36
-
22:33
-
22:06
-
21:55
-
21:54
-
21:51
-
21:46
-
21:41
-
21:32
-
21:30
-
21:27
-
21:25
-
21:24
-
21:24
-
21:20
-
21:18
-
21:16
-
21:16
-
21:06
-
20:59
-
20:59
-
20:56
-
20:55
-
20:54
-
20:53
-
20:50
-
20:44
-
20:30