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Джейми Каррагер назвал игрока «Ливерпуля», который не должен играть в стартовом составе

Джейми Каррагер назвал игрока «Ливерпуля», который не должен играть в стартовом составе
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Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер заявил, что полузащитник мерсисайдцев Флориан Вирц не должен выходить на поле в стартовом составе «красных». По словам Каррагера, от немецкого хавбека не исходит никакой угрозы воротам соперника.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 65'     0:2 Доку – 68'     0:3 Шерки – 78'    
Удаления: Гравенберх – 62' / нет

«Он вообще не должен быть в стартовом составе «Ливерпуля» прямо сейчас. Мы не говорим это после пяти или 10 матчей, говорим это после 50 или 60 матчей. Сегодня (в матче с «Манчестер Сити». — Прим. «Чемпионата») вообще ничего не было. Никакой угрозы воротам от него. Вообще», — приводит слова Каррагера The Touchline в социальной сети X.

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