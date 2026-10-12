Джейми Каррагер назвал игрока «Ливерпуля», который не должен играть в стартовом составе

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер заявил, что полузащитник мерсисайдцев Флориан Вирц не должен выходить на поле в стартовом составе «красных». По словам Каррагера, от немецкого хавбека не исходит никакой угрозы воротам соперника.

«Он вообще не должен быть в стартовом составе «Ливерпуля» прямо сейчас. Мы не говорим это после пяти или 10 матчей, говорим это после 50 или 60 матчей. Сегодня (в матче с «Манчестер Сити». — Прим. «Чемпионата») вообще ничего не было. Никакой угрозы воротам от него. Вообще», — приводит слова Каррагера The Touchline в социальной сети X.