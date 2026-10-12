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Бывший тренер «Ливерпуля» Арне Слот стал техническим наблюдателем УЕФА

Бывший тренер «Ливерпуля» Арне Слот стал техническим наблюдателем УЕФА
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Бывший тренер «Ливерпуля» Арне Слот вошёл в Группу технических наблюдателей УЕФА на сезон Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Слот приступил к работе спустя чуть более четырёх месяцев после увольнения из «Ливерпуля» 30 мая. В составе группы из 36 экспертов он будет анализировать матчи, тактические тенденции и тренерские тренды в европейских турнирах, готовить технические отчёты на основе статистики и видеоматериалов.

В группу также входят Эрик тен Хаг, Уле-Гуннар Сульшер, Гарет Саутгейт, Томас Франк и Рафаэль Бенитес.

Обязанности Слота не связаны с тренерской работой: он не будет управлять игроками или готовить команду к матчам.

Арне Слот возглавлял «Ливерпуль» в 2024 году и привёл клуб к титулу чемпиона Премьер‑лиги в сезоне-2024/2025. Ранее он выиграл чемпионат Нидерландов с «Фейеноордом» и вывел клуб в финал Лиги конференций в 2022 году.

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