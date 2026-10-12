«Это не фол для того, чтобы удалять». Генич — о наступе Самошникова на Дэвида Рикардо

Футбольный комментатор Константин Генич высказался об удалении защитника «Рубина» Ильи Самошникова в матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ с московским «Динамо». Встреча прошла в воскресенье, 11 октября, в Казани и завершилась поражением хозяев со счётом 0:1. На 37-й минуте Самошников после видеопросмотра получил красную карточку за эпизод с защитником «Динамо» Дэвидом Рикардо — игрок «Рубина» наступил на лежавшего соперника.

«В такие моменты… Сколько раз нам Мажич объяснял, что есть ответственность игрока. Ты следишь за своим телом, корпусом, своими ногами. Здесь Самошникову действительно было некуда деваться, но идёт арбитр смотреть и говорит: «За серьёзное нарушение правил удаление». Точно такой же момент был в матче ЦСКА — «Родина». Когда Мансилья наступил. По-хорошему это не фол для того, чтобы удалять. Хотя удаление само по себе справедливое», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».