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«Это не фол для того, чтобы удалять». Генич — о наступе Самошникова на Дэвида Рикардо

«Это не фол для того, чтобы удалять». Генич — о наступе Самошникова на Дэвида Рикардо
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Футбольный комментатор Константин Генич высказался об удалении защитника «Рубина» Ильи Самошникова в матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ с московским «Динамо». Встреча прошла в воскресенье, 11 октября, в Казани и завершилась поражением хозяев со счётом 0:1. На 37-й минуте Самошников после видеопросмотра получил красную карточку за эпизод с защитником «Динамо» Дэвидом Рикардо — игрок «Рубина» наступил на лежавшего соперника.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Jakhongir O'rozov – 30'    
Удаления: Самошников – 37' / Рубенс – 82'

«В такие моменты… Сколько раз нам Мажич объяснял, что есть ответственность игрока. Ты следишь за своим телом, корпусом, своими ногами. Здесь Самошникову действительно было некуда деваться, но идёт арбитр смотреть и говорит: «За серьёзное нарушение правил удаление». Точно такой же момент был в матче ЦСКА — «Родина». Когда Мансилья наступил. По-хорошему это не фол для того, чтобы удалять. Хотя удаление само по себе справедливое», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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