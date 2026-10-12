Член наблюдательного совета и почётный президент «Баварии» Ули Хёнес прокомментировал ошибку вратаря Мануэля Нойера в матче 5‑го тура Бундеслиги с «Аугсбургом». В той встрече голкипер допустил промах, из‑за которого соперник забил уже на шестой секунде — это самый быстрый гол в истории лиги. Игра завершилась вничью — 2:2.

— Подходит ли к концу время Мануэля Нойера после ошибки в матче с «Аугсбургом»?

— Нет, вовсе нет. Каждый имеет право иногда ошибаться. И я считаю совершенно нелепым аналогичный ажиотаж вокруг Джошуа Киммиха. Игроки, которых сейчас чрезмерно раскручивают, сначала должны закрепиться в качестве основных в своих клубах, — приводит слова Хёнеса Bayern & Germany в социальной сети.