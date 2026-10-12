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«Каждый имеет право иногда ошибаться». Хёнес — об ошибке Нойера в матче с «Аугсбургом»

«Каждый имеет право иногда ошибаться». Хёнес — об ошибке Нойера в матче с «Аугсбургом»
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Член наблюдательного совета и почётный президент «Баварии» Ули Хёнес прокомментировал ошибку вратаря Мануэля Нойера в матче 5‑го тура Бундеслиги с «Аугсбургом». В той встрече голкипер допустил промах, из‑за которого соперник забил уже на шестой секунде — это самый быстрый гол в истории лиги. Игра завершилась вничью — 2:2.

Германия — Бундеслига . 5-й тур
10 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен
1:0 Фелльхауэр – 1'     1:1 Сайбари – 55'     2:1 Рибейру – 64'     2:2 Браун – 80'    

— Подходит ли к концу время Мануэля Нойера после ошибки в матче с «Аугсбургом»?
— Нет, вовсе нет. Каждый имеет право иногда ошибаться. И я считаю совершенно нелепым аналогичный ажиотаж вокруг Джошуа Киммиха. Игроки, которых сейчас чрезмерно раскручивают, сначала должны закрепиться в качестве основных в своих клубах, — приводит слова Хёнеса Bayern & Germany в социальной сети.

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