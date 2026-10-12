Сотрудники и легенды «Спартака» возложили цветы на могилу Никиты Симоняна

Московский «Спартак» почтил память легендарного экс-футболиста красно-белых Никиты Симоняна. Сегодня, 12 октября 2026 года, исполняется 100 лет со дня рождения прославленного экс-игрока красно-белых. Сотрудники и легенды московского клуба возложили цветы на могилу Симоняна.

Клубная пресс-служба показала фотографии с возложения цветов, на котором присутствовали Олег Романцев, Анзор Кавазашвили, а также другие известные бывшие и действующие игроки, тренеры и сотрудники «Спартака».

Фото: ФК Спартак

Фото: ФК Спартак

«Легенды «Спартака» и сотрудники клуба почтили память Никиты Павловича Симоняна. Навсегда в наших сердцах. Спасибо за всё, Никита Павлович!» — написала пресс-служба красно-белых.