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Стало известно, когда «Спартак» откроет памятник Никите Симоняну

Стало известно, когда «Спартак» откроет памятник Никите Симоняну
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Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов сообщил, что на ближайшем домашнем матче красно-белых (18 октября с «Рубином») будет открыт памятник легендарному экс-футболисту клуба Никите Симоняну. Сегодня, 12 октября 2026 года, исполняется 100 лет со дня рождения прославленного экс-игрока красно-белых.

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18 октября 2026, воскресенье. 18:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Рубин
Казань
1:0 Солари – 18'     2:0 Угальде – 43'     3:0 Даку – 65'     4:0 Даку – 90'    

«Грусть светлая, потому что, конечно, это был великий человек, великий футболист, невероятная личность. И это большая честь для всех нас хотя бы в той или иной степени прикоснуться к легенде. Одна из трибун нашего стадиона уже носит имя Никиты Павловича Симоняна. И на ближайшем домашнем матче будет открыт памятник. Как говорят уважаемые ветераны, основные черты Никиты Павловича этот памятник отражает» — цитирует Некрасова пресс-служба красно-белых.

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