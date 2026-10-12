Стало известно, когда «Спартак» откроет памятник Никите Симоняну

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов сообщил, что на ближайшем домашнем матче красно-белых (18 октября с «Рубином») будет открыт памятник легендарному экс-футболисту клуба Никите Симоняну. Сегодня, 12 октября 2026 года, исполняется 100 лет со дня рождения прославленного экс-игрока красно-белых.

«Грусть светлая, потому что, конечно, это был великий человек, великий футболист, невероятная личность. И это большая честь для всех нас хотя бы в той или иной степени прикоснуться к легенде. Одна из трибун нашего стадиона уже носит имя Никиты Павловича Симоняна. И на ближайшем домашнем матче будет открыт памятник. Как говорят уважаемые ветераны, основные черты Никиты Павловича этот памятник отражает» — цитирует Некрасова пресс-служба красно-белых.