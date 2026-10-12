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РФС планирует матч сборной в ретроформе в честь 100‑летия Никиты Симоняна

РФС планирует матч сборной в ретроформе в честь 100‑летия Никиты Симоняна
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Российский футбольный союз (РФС) готовит серию памятных мероприятий в честь легенды «Спартака» Никиты Симоняна — в том числе возможный матч сборной в ретроформе и минуту оваций на играх Фонбет Кубка России. Для использования ретроформы, стилизованной под экипировку советской команды 1950-1970‑х годов, РФС направил запрос на официальное разрешение в ФИФА. Акция приурочена к 100‑летию со дня рождения Никиты Симоняна и победе сборной СССР на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне. Сегодня, 12 октября, исполняется 100 лет со дня рождения Никиты Симоняна.

«Бесконечно грустно встречать сегодняшний юбилей без самого Никиты Павловича. Он оставил огромный след в истории отечественного и мирового футбола, о чём свидетельствуют многочисленные телеграммы из ФИФА, УЕФА и национальных федераций разных стран. Симонян прожил великую жизнь, и память о ней РФС будет бережно хранить, передавая подрастающим поколениям.

В год 100-летия мы посвятили целый ряд соревнований памяти Никиты Павловича, в том числе Юношескую футбольную лигу и Школьную футбольную лигу. Ближайшие матчи Фонбет Кубка России начнутся с мемориальной акции и объединят всю футбольную семью: игроки, тренеры, арбитры и болельщики вместе почтят память Симоняна минутой оваций.

Кроме того, 100-летию Никиты Павловича мы планируем посвятить ближайший домашний матч нашей национальной команды, сыграв его в специальной ретроформе в стилистике сборной Советского Союза. За получением соответствующего разрешения мы уже обратились в ФИФА», — приводит слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова официальный сайт организации.

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