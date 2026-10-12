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Олег Романцев рассказал, каким человеком был Никита Симонян

Олег Романцев рассказал, каким человеком был Никита Симонян
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Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о легендарном экс-футболисте красно-белых Никите Симоняне.

«Не работал с ним, но я с ним общался. Я его вспоминаю как человека. И его человеческие качества не уступали его бомбардирским качествам, его тренерским качествам», — сказал Романцев в видео пресс-службы «Спартака».

Симонян ушёл из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет. В составе «Спартака» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды — в качестве главного тренера команды. Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

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