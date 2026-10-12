Генич: пока для ЦСКА складывается идеальная картина мира

Футбольный комментатор Константин Генич высказался по итогам матча 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и «Родиной» (3:0).

«Из того, что я увидел по этому матчу… Это идеальная картина мира для ЦСКА. Очень много идеального пока складывается. Они единственная команда, которая не проиграла, пять матчей подряд сыграли дома… В каких-то матчах, где их переигрывали, им повезло, как, например, с «Зенитом», и они увезли победу. Я к чему… Даже последний матч перед паузой с махачкалинцами… Как там махачкалинцы умудрились не забить пару мячей — диву даёшься. Повезло с календарём? Им просто вот сейчас хорошо, что первый матч после этой трёхнедельной паузы они сыграли дома с «Родиной», которая сменила тренера и так далее», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».