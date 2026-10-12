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Генич: пока для ЦСКА складывается идеальная картина мира

Генич: пока для ЦСКА складывается идеальная картина мира
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Футбольный комментатор Константин Генич высказался по итогам матча 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и «Родиной» (3:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Круговой – 24'     2:0 Обляков – 35'     3:0 Обляков – 80'    

«Из того, что я увидел по этому матчу… Это идеальная картина мира для ЦСКА. Очень много идеального пока складывается. Они единственная команда, которая не проиграла, пять матчей подряд сыграли дома… В каких-то матчах, где их переигрывали, им повезло, как, например, с «Зенитом», и они увезли победу. Я к чему… Даже последний матч перед паузой с махачкалинцами… Как там махачкалинцы умудрились не забить пару мячей — диву даёшься. Повезло с календарём? Им просто вот сейчас хорошо, что первый матч после этой трёхнедельной паузы они сыграли дома с «Родиной», которая сменила тренера и так далее», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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