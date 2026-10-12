15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виктор Парада: в Европе «Спартак» знают лучше других российских клубов

Виктор Парада: в Европе «Спартак» знают лучше других российских клубов
Комментарии

Футболист «Спартака» Виктор Парада заявил, что красно-белые — самый известный российский клуб в Европе. Также он признался, что чувствует давление от болельщиков «Спартака».

– Можно сказать, что «Спартак» в Испании известнее других российских клубов?
– Думаю, да. «Спартак» – самый титулованный клуб России, который исторически очень часто выступал в еврокубках. Именно благодаря этому команда получила большую известность за пределами страны. На мой взгляд, в Испании и Европе «Спартак» знают лучше других российских клубов.

– Уже почувствовали давление со стороны болельщиков «Спартака»?
– Конечно. Ты чувствуешь, что от тебя ждут победы в каждом матче. Такое бывает только в больших клубах, где команда всегда обязана выигрывать. Это определённое давление, но я считаю его полезным. Когда ты выходишь на поле с мыслью только о победе, давление должно помогать тебе добиваться хороших результатов, — приводит слова Парады Metaratings.

Материалы по теме
«Рано или поздно вопрос решится». Парада — о возвращении российских клубов в еврокубки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android