Виктор Парада: в Европе «Спартак» знают лучше других российских клубов

Футболист «Спартака» Виктор Парада заявил, что красно-белые — самый известный российский клуб в Европе. Также он признался, что чувствует давление от болельщиков «Спартака».

– Можно сказать, что «Спартак» в Испании известнее других российских клубов?

– Думаю, да. «Спартак» – самый титулованный клуб России, который исторически очень часто выступал в еврокубках. Именно благодаря этому команда получила большую известность за пределами страны. На мой взгляд, в Испании и Европе «Спартак» знают лучше других российских клубов.

– Уже почувствовали давление со стороны болельщиков «Спартака»?

– Конечно. Ты чувствуешь, что от тебя ждут победы в каждом матче. Такое бывает только в больших клубах, где команда всегда обязана выигрывать. Это определённое давление, но я считаю его полезным. Когда ты выходишь на поле с мыслью только о победе, давление должно помогать тебе добиваться хороших результатов, — приводит слова Парады Metaratings.