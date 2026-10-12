«Ручка-то подкаченная». Шнякин — о пропущенном Агкацевым голе от Соболева
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Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин оценил пропущенный голкипером «Краснодара» Станиславом Агкацевым гол от нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Соболев забил третий гол сине-бело-голубых в этой встрече, которая завершилась поражением «быков» — 2:3.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40' 0:2 Глушенков – 45+4' 0:3 Соболев – 53' 1:3 Батчи – 55' 2:3 Кордоба – 71'
Удаления: Тормена – 80' / нет
«Мне кажется, только одна большая претензия — это гол Соболева. Там Стас, возможно, не той рукой пошёл, мне кажется, всё-таки Стас хотел через перекладину перевести в ситуации, где… Ну, всё, ручка-то подкаченная, он этой рукой на месте, нужно было просто смахивать в сторону, а он начал перекидывать», — сказал Шнякин в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».
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