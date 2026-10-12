«Ручка-то подкаченная». Шнякин — о пропущенном Агкацевым голе от Соболева

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин оценил пропущенный голкипером «Краснодара» Станиславом Агкацевым гол от нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Соболев забил третий гол сине-бело-голубых в этой встрече, которая завершилась поражением «быков» — 2:3.

«Мне кажется, только одна большая претензия — это гол Соболева. Там Стас, возможно, не той рукой пошёл, мне кажется, всё-таки Стас хотел через перекладину перевести в ситуации, где… Ну, всё, ручка-то подкаченная, он этой рукой на месте, нужно было просто смахивать в сторону, а он начал перекидывать», — сказал Шнякин в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».