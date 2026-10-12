«Зачем нам медаль за второе место?» Руни — об отказе от титула «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни вновь высказался о ситуации с титулами «Манчестер Сити». Футболист подтвердил, что не стал бы принимать медаль чемпиона Премьер‑лиги, если бы у «горожан» отобрали завоёванные трофеи. Напомним, «Манчестер Сити» признали виновным в нарушении финансовых правил АПЛ в период с 2009 по 2018 год.

«Мы заняли второе место. Мы не стали первыми. Зачем нам медаль за второе место? Мне было бы неловко принимать ещё одну медаль Премьер‑лиги. В том сезоне мы не сделали достаточно, чтобы выиграть чемпионат. Я доволен теми пятью медалями, которые уже завоевал. Эта мне не нужна», — приводит слова Руни The Touchline в социальной сети.