Парада обозначил, на какую испанскую команду похож «Спартак»

Футболист «Спартака» Виктор Парада высказался о стиле игры красно-белых. Он заявил, что московская команда похожа по футболу на испанскую «Сельту».

– Как бы вы описали стиль игры, который Карседо прививает «Спартаку»?

– Я бы назвал наш стиль доминирующим. Мы хотим контролировать мяч, управлять игрой и доминировать на поле. Когда теряем владение, стараемся сразу включать контрпрессинг, действовать агрессивно и как можно быстрее возвращать себе мяч.

При этом тренер требует от нас большой динамики и постоянного движения. Хотя у каждого футболиста есть определённая позиция, во время владения мячом мы можем меняться местами, открываться в разных зонах и создавать дополнительные варианты для продолжения атаки.

В Испании есть команды с похожими принципами. Например, «Сельта». Её футболисты тоже очень много двигаются, постоянно меняют позиции, стараются действовать динамично и разнообразно. Думаю, в этом отношении наши команды действительно похожи, — приводит слова Парады Metaratings.