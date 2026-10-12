«Я уже там». Никита Кривцов рассказал, при каком условии уедет в Европу

Российский полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, при каком условии уедет в Европу. По словам футболиста, нужно, чтобы к этому был готов и кубанский клуб. За «быков» Кривцов выступает с 2021 года. В составе «Краснодара» полузащитник становился чемпионом России.

— Всегда есть вопрос: «Ты мечтаешь уехать в Европу?»

— Да.

— Тоже хочешь, да?

— Ну, очень хочется.

— Прям да? То есть если будет какой-то вариант уехать в команду, которая играет в Лиге чемпионов, ты не задумаешься?

— Скорее всего… Ну, если «Краснодар» меня отпускает, если всё складывается, то, конечно. Я уже там, — сказал Кривцов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.