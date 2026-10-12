Сергей Ташуев объявил свою позицию по поводу работы в «Факеле»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев объявил свою позицию по поводу возможного возвращения в воронежский клуб. Специалист дал понять, что его не интересует роль «пожарного тренера», который спасает команду от вылета и потом уходит. По словам Ташуева, он хотел бы выстраивать команду в долгосрочной перспективе.

«Три очка за 10 туров — мягко говоря, неважный результат. Это самая главная причина отставки Василенко. Других причин нет. Что касается моего желания вернуться, все обозначается в переговорном процессе. Раньше у меня были серьёзные задачи с «Краснодаром», «Анжи», донецким «Металлургом», белгородским «Салютом». Было поступательное движение выстраивания футбола. А эти пожарные варианты… Спасать и потом уходить — неправильно.

Вытащить «Факел» с низов возможно, потому что пока небольшой гандикап. Но хотелось бы работать и дальше, выстраивать футбол. А не спасать и потом уходить. Такое надоедает. Это касается не только «Факела», но и любого клуба. Хочется работать не только на локальную цель, но и глобальную. Такие вещи решает руководство клубов», — приводит слова Ташуева TIU.