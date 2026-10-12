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Мелёхин рассказал, какой топ-клуб РПЛ проявлял к нему интерес минувшим летом

Мелёхин рассказал, какой топ-клуб РПЛ проявлял к нему интерес минувшим летом
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Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин высказался о возможном уходе из «Ростова». Также футболист подтвердил, что минувшим летом интерес к его персоне действительно проявлял ЦСКА. Ранее СМИ также связывали игрока со «Спартаком».

— Были новости, что зимой вы можете перейти в другой клуб.
— Новости были и летом.

— Сейчас уже говорят конкретно. Что об этом думаете?
— Ничего. Я — футболист «Ростова», переживаю за этот клуб.

— У вас есть критерий, в какой клуб вы никогда не перейдёте?
— Наверное, нет такого. Нет такого клуба, который мне не нравится. Карьера футболиста такая… Сами видите, что всё может поменяться.

— Писали про «Спартак», вам что-то сообщали?
— С агентом, честно, не общался по этому поводу. Видел только новость в СМИ. Детально не могу сказать.

— Вы как реагируете на такие новости, внутри что-то меняется?
— Ничего не меняется. Не буду скрывать, может быть, где-то приятно, когда топовый клуб проявляет интерес, как пишут в СМИ, но не более того.

— Было такое, что от кого-то был серьёзный интерес?
— Знаю, что с ЦСКА общались летом. Что-то узнавали. Знаю, что от них был интерес, — приводит слова Мелёхина «РБ Спорт».

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