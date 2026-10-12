Константин Генич: как только «Зенит» встал в матче с «Краснодаром», всё пропало

Футбольный комментатор Константин Генич высказался по итогам матча 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и санкт-петербургским «Зенитом». Прошедшая в субботу на стадионе «Ozon Арена» встреча завершилась победой сине-бело-голубых — 3:0.

«Вот что я ещё хотел сказать… Футбол без движения мёртв. Вот как только «Зенит» начинает двигать мяч и двигаться сам, потенциал этой команды действительно выглядит очень мощно. С учётом индивидуального мастерства игроков. Но как только «Зенит» на 65-й минуте встал, только встал, *****, всё. Всё пропало», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».