«А я и не футбольный человек». Леонид Слуцкий — о критике Александра Мостового

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий отреагировал на критику от экс-полузащитника «Спартака» и «Сельты» Александра Мостового. Ранее Мостовой неоднократно называл Слуцкого нефутбольным человеком, так как Леонид не играл на профессиональном уровне.

— Леонид Викторович, Мостовой вас постоянно прибивает.

— Нет, ну… Конечно.

— Говорит, что вы нефутбольный.

— А я чего? Я и не футбольный [человек], — сказал Слуцкий в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Последним место работы Леонида Слуцкого остаётся китайский «Шанхай Шэньхуа». Также российский специалист работал в «Витессе» и «Халле».