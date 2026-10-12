«А я и не футбольный человек». Леонид Слуцкий — о критике Александра Мостового

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий отреагировал на критику от экс-полузащитника «Спартака» и «Сельты» Александра Мостового. Ранее Мостовой неоднократно называл Слуцкого нефутбольным человеком, так как Леонид не играл на профессиональном уровне.
— Леонид Викторович, Мостовой вас постоянно прибивает.
— Нет, ну… Конечно.
— Говорит, что вы нефутбольный.
— А я чего? Я и не футбольный [человек], — сказал Слуцкий в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.
Последним место работы Леонида Слуцкого остаётся китайский «Шанхай Шэньхуа». Также российский специалист работал в «Витессе» и «Халле».