«Приходится много бегать». Баркола — о разнице между Премьер‑лигой и Лигой 1

Нападающий «Ливерпуля» Брэдли Баркола поделился впечатлениями о различиях между английской Премьер‑лигой и французской Лигой 1. 31 августа форвард перешёл из «ПСЖ» в «Ливерпуль».

«В чём главная разница между Лигой 1 и Премьер‑лигой? В Лиге 1 футбол очень силовой — там много мощных игроков, которые заметно влияют на игру. Здесь физическая нагрузка другая: нужно больше бегать.

Матчи идут от одного гола к другому, тактика играет меньшую роль, чем в Лиге 1. Приходится очень много бегать — поэтому в первых нескольких матчах у меня случались судороги: интенсивность здесь очень высокая. Я приехал сюда ради этого, это новый вызов. Надеюсь, мне удастся хорошо адаптироваться», — приводит слова Баркола Goal.

Сообщалось, что мерсисайдцы заплатили € 125 млн в качестве фиксированной суммы за игрока, а также бонусы, которые могут вырасти до € 20 млн. Баркола подписал пятилетний контракт.