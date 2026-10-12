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«Не нужно его трогать». Юрий Сёмин — об Арсене Захаряне в сборной России

«Не нужно его трогать». Юрий Сёмин — об Арсене Захаряне в сборной России
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне. В матче 8-го тура Ла Лиги с «Депортиво» (3:2) Захарян отметился забитым мячом. Для россиянина этот гол стал первым с октября 2025 года.

Испания — Ла Лига . 8-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 2
Депортиво
Ла-Корунья
1:0 Мартин – 29'     2:0 Захарян – 34'     3:0 Гедеш – 54'     3:1 Сориано – 61'     3:2 Эрнандес – 69'    
Удаления: Марин – 66' / Аматуччи – 90'

«Это важное событие. Он, несомненно, талантливый парень. Уехал в своё лучшее время. Я думаю, что это время не прошло для него даром. Он увидел, что в испанском футболе нужно работать очень много. И не просто работать раз в неделю, а каждый день. Все отмечают, что он очень хорошо работал на подготовительном этапе и заслужил место в стартовом составе. Я смотрел матч, мне показалось, что он стал мощнее и сильнее. Думаю, что он в состоянии соперничать за место в стартовом составе. Если говорить о сборной, то его не нужно трогать сейчас. Ему нужно дать время обрести стабильность в клубе. Он пока только раз сыграл в стартовом составе, забил гол. Это и в его интересах тоже», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

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