«Не нужно его трогать». Юрий Сёмин — об Арсене Захаряне в сборной России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне. В матче 8-го тура Ла Лиги с «Депортиво» (3:2) Захарян отметился забитым мячом. Для россиянина этот гол стал первым с октября 2025 года.

«Это важное событие. Он, несомненно, талантливый парень. Уехал в своё лучшее время. Я думаю, что это время не прошло для него даром. Он увидел, что в испанском футболе нужно работать очень много. И не просто работать раз в неделю, а каждый день. Все отмечают, что он очень хорошо работал на подготовительном этапе и заслужил место в стартовом составе. Я смотрел матч, мне показалось, что он стал мощнее и сильнее. Думаю, что он в состоянии соперничать за место в стартовом составе. Если говорить о сборной, то его не нужно трогать сейчас. Ему нужно дать время обрести стабильность в клубе. Он пока только раз сыграл в стартовом составе, забил гол. Это и в его интересах тоже», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».