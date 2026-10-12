Тренер «Зенита» Тимощук: если Глушенков и дальше будет забивать так, пусть не празднует

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о нападающем команды Максиме Глушенкове, который обычно не отмечает забитые мячи. В игре 10-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Краснодаром» (3:2) Глушенков оформил дубль.

— Максим Глушенков по‑прежнему не празднует голы. Пусть и дальше так продолжает делать, лишь бы забивал?

— Если и дальше будет забивать так, пусть не празднует (улыбается). Макс забил очень красивые голы, нужные. Без них мы не справились бы. И Саша тоже молодец, старался.

— Оба — лидеры гонки бомбардиров. Тоже приятный фактор?

— Конечно. Всегда хочется, чтобы индивидуальные награды находили наших футболистов. Надеюсь, Глушенков и Соболев продолжат забивать и радовать всю команду.

— Принципиально, чтобы кто‑то из них стал лучшим бомбардиром РПЛ?

— Для «Зенита» принципиально выигрывать всё, — приводит слова Тимощука «Матч ТВ».