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Тренер «Зенита» Тимощук: если Глушенков и дальше будет забивать так, пусть не празднует

Тренер «Зенита» Тимощук: если Глушенков и дальше будет забивать так, пусть не празднует
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о нападающем команды Максиме Глушенкове, который обычно не отмечает забитые мячи. В игре 10-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Краснодаром» (3:2) Глушенков оформил дубль.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40'     0:2 Глушенков – 45+4'     0:3 Соболев – 53'     1:3 Батчи – 55'     2:3 Кордоба – 71'    
Удаления: Тормена – 80' / нет

— Максим Глушенков по‑прежнему не празднует голы. Пусть и дальше так продолжает делать, лишь бы забивал?
— Если и дальше будет забивать так, пусть не празднует (улыбается). Макс забил очень красивые голы, нужные. Без них мы не справились бы. И Саша тоже молодец, старался.

— Оба — лидеры гонки бомбардиров. Тоже приятный фактор?
— Конечно. Всегда хочется, чтобы индивидуальные награды находили наших футболистов. Надеюсь, Глушенков и Соболев продолжат забивать и радовать всю команду.

— Принципиально, чтобы кто‑то из них стал лучшим бомбардиром РПЛ?
— Для «Зенита» принципиально выигрывать всё, — приводит слова Тимощука «Матч ТВ».

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