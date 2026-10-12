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Генич заявил, что тренер «Оренбурга» Ахметзянов привлёк внимание топ-клуба РПЛ

Генич заявил, что тренер «Оренбурга» Ахметзянов привлёк внимание топ-клуба РПЛ
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Футбольный комментатор Константин Генич заявил, что главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов привлёк внимание некоего топ-клуба Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В матче 10-го тура РПЛ оренбуржцы разгромили махачкалинское «Динамо» — 4:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 13:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Томпсон – 18'     2:0 Паласиос – 39'     3:0 Гузина – 53'     4:0 Томпсон – 69'    

«Оренбург» был быстрее, резче… И я так слышал, что… Про Ахметзянова. Что… Будут рассматривать в топ-клуб. Вот. И пока его работа впечатляет. Даже в прошлом туре, с «Краснодаром», когда четырёх основных [игроков] не было, они смотрелись неплохо. Или там в позапрошлом туре. А здесь… И реализация хорошая была, и прочее», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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