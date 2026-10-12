Генич заявил, что тренер «Оренбурга» Ахметзянов привлёк внимание топ-клуба РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич заявил, что главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов привлёк внимание некоего топ-клуба Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В матче 10-го тура РПЛ оренбуржцы разгромили махачкалинское «Динамо» — 4:0.

«Оренбург» был быстрее, резче… И я так слышал, что… Про Ахметзянова. Что… Будут рассматривать в топ-клуб. Вот. И пока его работа впечатляет. Даже в прошлом туре, с «Краснодаром», когда четырёх основных [игроков] не было, они смотрелись неплохо. Или там в позапрошлом туре. А здесь… И реализация хорошая была, и прочее», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».