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«Я тренировал лучший клуб мира». Арбелоа — о критике из-за последнего места «Фулхэма»

«Я тренировал лучший клуб мира». Арбелоа — о критике из-за последнего места «Фулхэма»
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Главный тренер лондонского «Фулхэма» Альваро Арбелоа ответил журналистам, комментируя серию неудач своей команды и разговоры о возможном увольнении на фоне провального старта в чемпионате Англии. Подопечные испанского специалиста набрали всего два очка в шести матчах АПЛ и идут на последнем месте в турнирной таблице.

«Возможно, вы не знаете, кто я такой, но я играл за лучший клуб в мире и тренировал лучший клуб в мире. Может, вам это неизвестно, но я просто хочу сказать: давление сопровождало меня с самого детства.

Это абсолютно естественная часть футбола — и для игроков, и для тренеров. Мне даже нравится ощущать это давление, и я не чувствую ни капли страха. Нельзя быть футбольным тренером, если ты боишься. Всё, что нам сейчас требуется — усердно работать, принимать правильные решения и передавать уверенность футболистам», — приводит слова Арбелоа Sport.es.

Напомним, во второй части сезона-2025/2026 Альваро Арбелоа был исполняющим обязанности главного тренера мадридского «Реала» после увольнения Хаби Алонсо.

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