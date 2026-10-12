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Руслан Литвинов достиг отметки в 175 матчей за «Спартак»

Руслан Литвинов достиг отметки в 175 матчей за «Спартак»
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов достиг отметки в 175 матчей за красно-белых. Это произошло во встрече 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:1), сообщает официальный телеграм-канал москвичей.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 79'     1:1 Крамарич – 86'    
Удаления: нет / Максименко – 24'

Руслан Литвинов является воспитанником «Спартака», за основную команду красно-белых он выступает с 2020-го. К этому моменту футболист забил за московский клуб восемь голов и отдал 10 результативных передач. В составе москвичей хавбек выиграл два Фонбет Кубка России. Срок действия трудового договора Литвинова со «Спартаком» рассчитан до лета 2029 года.

На данный момент «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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