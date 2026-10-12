Руслан Литвинов достиг отметки в 175 матчей за «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов достиг отметки в 175 матчей за красно-белых. Это произошло во встрече 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:1), сообщает официальный телеграм-канал москвичей.

Руслан Литвинов является воспитанником «Спартака», за основную команду красно-белых он выступает с 2020-го. К этому моменту футболист забил за московский клуб восемь голов и отдал 10 результативных передач. В составе москвичей хавбек выиграл два Фонбет Кубка России. Срок действия трудового договора Литвинова со «Спартаком» рассчитан до лета 2029 года.

На данный момент «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.