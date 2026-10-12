«То же могу сказать и о Карседо». Ролан Гусев оценил работу Шварца в «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался об игре московского клуба в текущем сезоне. Также он оценил работу Сандро Шварца в «Динамо». Гусев дал положительную оценку немецкому специалисту.

«Вот им как раз пауза была некстати. Стали «двигать» хорошо, понимать требования Шварца, хотели продолжать на одном дыхании. Но всё равно добились результата, три очка, тоже на первом месте.

Приезжает человек со своими идеологией, видением, футбольным пониманием, тренировочным процессом. У него можно и российским тренерам учиться. Все аргументировано и понятно. То же самое могу сказать о Карседо — это в плюс нашему футболу», — приводит слова Гусева Rusfootball.