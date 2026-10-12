«Вас просто разорвут». Невилл раскритиковал «МЮ» после упущенной победы над «Тоттенхэмом»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и эксперт Гари Невилл подверг критике игроков манкунианцев после домашней ничьей с игравшим вдесятером «Тоттенхэмом» (1:1) в матче 6-го тура АПЛ.

«Фанаты «Юнайтед» никогда не примут отсутствие старания на поле. Реальность такова: футболисты недостаточно бегают, не проявляют цепкости, характера и бойцовского духа. Свист болельщиков на трибунах красноречиво говорит о том, в каком они отчаянии от увиденного.

Связка Тилеманса и Майну? Мы увидели достаточно, чтобы понять: этот центр поля недостаточно динамичен для выступлений за такой клуб в Премьер-лиге. По отдельности они хорошие игроки, но вместе просто не сочетаются.

Футболистам пора срочно взять себя в руки! Впереди выезд к «Атлетико» Диего Симеоне в Лиге чемпионов и матч на «Элланд Роуд» с «Лидсом». Если ты не готов к подобным битвам психологически и физически, тебя просто разорвут. У команды есть всего пару дней, чтобы подняться на ноги и начать работать, иначе впереди нас ждут очень тревожные недели», — заявил Невилл в эфире своего подкаста на Sky Sports.