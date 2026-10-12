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«Забудьте про весь этот шум!» Мареска поддержал игроков «Ман Сити» после вердикта

«Забудьте про весь этот шум!» Мареска поддержал игроков «Ман Сити» после вердикта
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Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска провёл собрание команды сразу после вынесения обвинительного вердикта независимой комиссии по делу о финансовых нарушениях правил Премьер-лиги. Итальянский специалист якобы лично обратился к футболистам, чтобы сплотить коллектив.

«Забудьте про весь этот внешний шум! Мы здесь только для того, чтобы выиграть Премьер-лигу. Пойдёмте и выиграем её!» — приводит слова Энцо Марески из раздевалки Daily Mail.

Напомним, «Манчестер Сити» признали виновным в нарушении финансовых правил АПЛ в период с 2009 по 2018 год.

Команда Энцо Марески лидирует в АПЛ после шести туров. «Манчестер Сити» выиграл все шесть матчей и набрал максимальные 18 очков. В 6-м туре «горожане» на выезде разгромили «Ливерпуль» со счётом 3:0.

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