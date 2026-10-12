Андрей Аршавин предположил, когда «Зенит» возглавит турнирную таблицу РПЛ

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин предположил, когда сине-бело-голубые возглавят турнирную таблицу Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В 10-м туре чемпионата России петербуржцы со счётом 3:2 обыграли «Краснодар».

— Матч получился, особенно второй тайм, где было всё: и спорные моменты, и много голов, и удаление. Такие игры становятся украшением чемпионата.

— «Зенит» на день вырывался на первое место в таблице. Добавит это позитива?

— Безусловно. В последних двух матчах с «Балтикой» и «Краснодаром», несмотря на счёт 3:2, «Зенит» показал, что может играть с сильными соперниками на выезде и обыгрывать их. Думаю, через три-четыре тура «Зенит» будет лидером с небольшим отрывом, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

На данный момент лидером чемпионата России с 22 очками является московское «Динамо». Второе место занимает ЦСКА с аналогичным количеством очков. Тройку замыкает «Зенит» (21). Далее идут «Краснодар» (21) и «Спартак» (20).