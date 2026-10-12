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Андрей Аршавин предположил, когда «Зенит» возглавит турнирную таблицу РПЛ

Андрей Аршавин предположил, когда «Зенит» возглавит турнирную таблицу РПЛ
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Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин предположил, когда сине-бело-голубые возглавят турнирную таблицу Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В 10-м туре чемпионата России петербуржцы со счётом 3:2 обыграли «Краснодар».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40'     0:2 Глушенков – 45+4'     0:3 Соболев – 53'     1:3 Батчи – 55'     2:3 Кордоба – 71'    
Удаления: Тормена – 80' / нет

— Матч получился, особенно второй тайм, где было всё: и спорные моменты, и много голов, и удаление. Такие игры становятся украшением чемпионата.

— «Зенит» на день вырывался на первое место в таблице. Добавит это позитива?
— Безусловно. В последних двух матчах с «Балтикой» и «Краснодаром», несмотря на счёт 3:2, «Зенит» показал, что может играть с сильными соперниками на выезде и обыгрывать их. Думаю, через три-четыре тура «Зенит» будет лидером с небольшим отрывом, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

На данный момент лидером чемпионата России с 22 очками является московское «Динамо». Второе место занимает ЦСКА с аналогичным количеством очков. Тройку замыкает «Зенит» (21). Далее идут «Краснодар» (21) и «Спартак» (20).

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