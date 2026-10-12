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Гусев: Обляков всегда держит уровень большого футболиста

Гусев: Обляков всегда держит уровень большого футболиста
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Российский тренер Ролан Гусев высказался о победе ЦСКА в матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Родиной» (3:0). Также он отдельно оценил гол полузащитника Ивана Облякова дальним ударом.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Круговой – 24'     2:0 Обляков – 35'     3:0 Обляков – 80'    

«Команда [ЦСКА] была предельно мотивирована. Понимала, что победа выводит на первое место. Сборная во вред на сей раз точно не пошла.

Ваня Обляков уровень большого футболиста всегда держит. Какие-то игры могут в меньшей степени получаться, но ниже определённой планки никогда не падает. Для меня неудивительно, что он вчера сделал. Если вы даёте Облякову так штрафной удар бить, а потом вообще не встречаете его, неприятностей не избежать. Хотя третий гол сам по себе просто шедевр, давно таких не видел в РПЛ», — приводит слова Гусева Rusfootball.

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