Гусев: Обляков всегда держит уровень большого футболиста

Российский тренер Ролан Гусев высказался о победе ЦСКА в матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Родиной» (3:0). Также он отдельно оценил гол полузащитника Ивана Облякова дальним ударом.

«Команда [ЦСКА] была предельно мотивирована. Понимала, что победа выводит на первое место. Сборная во вред на сей раз точно не пошла.

Ваня Обляков уровень большого футболиста всегда держит. Какие-то игры могут в меньшей степени получаться, но ниже определённой планки никогда не падает. Для меня неудивительно, что он вчера сделал. Если вы даёте Облякову так штрафной удар бить, а потом вообще не встречаете его, неприятностей не избежать. Хотя третий гол сам по себе просто шедевр, давно таких не видел в РПЛ», — приводит слова Гусева Rusfootball.