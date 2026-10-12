Главный тренер «Текстильщика» Пятибратов: у нас самая молодая команда в мировом футболе

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Дмитрий Пятибратов оценил текущие результаты своей команды, отметив прогресс молодых футболистов. Подопечные российского специалиста занимают последнее место в таблице Pari Первой лиги, набрав семь очков в 13 матчах.

«Оптимизм есть. Мы понимаем реалии. У нас самая молодая команда не только в лиге, но и в мировом футболе на таком уровне. Последний матч показал, что мы очень круто играем в футбол. Пока не можем похвастаться результатами, но качество игры очень достойное. Уже сейчас на наших молодых игроков есть спрос. Три игрока поедут зимой с командами РПЛ. Нужно срочно исправлять ситуацию. Место в турнирной таблице нас расстраивает. Мы вообще не сомневаемся, что с честью выйдем из этой сложной ситуации», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.