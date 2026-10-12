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«Мы всегда отлично ладили и мотивировали друг друга». Роналду — о соперничестве с Месси

«Мы всегда отлично ладили и мотивировали друг друга». Роналду — о соперничестве с Месси
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду откровенно высказался о своих взаимоотношениях с аргентинским форвардом Лионелем Месси и вспомнил любопытную деталь с совместных гала-вечеров.

«Мы делили сцену на церемониях награждения на протяжении 15 лет и всегда отлично ладили между собой. Я отлично помню, как переводил для него то, что ведущие и гости говорили по-английски. Это было действительно забавно!

Лео всегда относился ко мне с большим уважением. Разумеется, он защищал интересы своего клуба, а я отстаивал цвета своего. Он бился за свою национальную команду, а я — за свою. Но это было исключительно здоровое спортивное соперничество. Я убеждён, что на протяжении всех этих лет мы постоянно подстёгивали и мотивировали друг друга расти», — приводит слова Роналду The Touchline в социальной сети X.

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