«Мы всегда отлично ладили и мотивировали друг друга». Роналду — о соперничестве с Месси

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду откровенно высказался о своих взаимоотношениях с аргентинским форвардом Лионелем Месси и вспомнил любопытную деталь с совместных гала-вечеров.

«Мы делили сцену на церемониях награждения на протяжении 15 лет и всегда отлично ладили между собой. Я отлично помню, как переводил для него то, что ведущие и гости говорили по-английски. Это было действительно забавно!

Лео всегда относился ко мне с большим уважением. Разумеется, он защищал интересы своего клуба, а я отстаивал цвета своего. Он бился за свою национальную команду, а я — за свою. Но это было исключительно здоровое спортивное соперничество. Я убеждён, что на протяжении всех этих лет мы постоянно подстёгивали и мотивировали друг друга расти», — приводит слова Роналду The Touchline в социальной сети X.