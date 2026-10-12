Александр Гришин ответил, кто из лидеров РПЛ показывает лучший уровень игры
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин ответил, кто из нынешних лидеров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, по его мнению, показывает наиболее качественную игру. В 10-м туре чемпионата России московское «Динамо» обыграло «Рубин» (1:0), а ЦСКА с крупным счётом переиграл «Родину» (3:0).
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Круговой – 24' 2:0 Обляков – 35' 3:0 Обляков – 80'
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Jakhongir O'rozov – 30'
Удаления: Самошников – 37' / Рубенс – 82'
«Наверное, по праву сейчас ЦСКА и «Динамо» идут на первых местах. Но самую хорошую игру всё‑таки, как мне кажется, показывают бело‑голубые», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».
На данный момент лидером чемпионата России с 22 очками является московское «Динамо». Второе место занимает ЦСКА с аналогичным количеством очков. Тройку замыкает «Зенит» (21). Далее идут «Краснодар» (21) и «Спартак» (20).
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