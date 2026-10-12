Александр Гришин ответил, кто из лидеров РПЛ показывает лучший уровень игры

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин ответил, кто из нынешних лидеров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, по его мнению, показывает наиболее качественную игру. В 10-м туре чемпионата России московское «Динамо» обыграло «Рубин» (1:0), а ЦСКА с крупным счётом переиграл «Родину» (3:0).

«Наверное, по праву сейчас ЦСКА и «Динамо» идут на первых местах. Но самую хорошую игру всё‑таки, как мне кажется, показывают бело‑голубые», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент лидером чемпионата России с 22 очками является московское «Динамо». Второе место занимает ЦСКА с аналогичным количеством очков. Тройку замыкает «Зенит» (21). Далее идут «Краснодар» (21) и «Спартак» (20).