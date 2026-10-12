15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Гришин ответил, кто из лидеров РПЛ показывает лучший уровень игры

Александр Гришин ответил, кто из лидеров РПЛ показывает лучший уровень игры
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин ответил, кто из нынешних лидеров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, по его мнению, показывает наиболее качественную игру. В 10-м туре чемпионата России московское «Динамо» обыграло «Рубин» (1:0), а ЦСКА с крупным счётом переиграл «Родину» (3:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Круговой – 24'     2:0 Обляков – 35'     3:0 Обляков – 80'    
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Jakhongir O'rozov – 30'    
Удаления: Самошников – 37' / Рубенс – 82'

«Наверное, по праву сейчас ЦСКА и «Динамо» идут на первых местах. Но самую хорошую игру всё‑таки, как мне кажется, показывают бело‑голубые», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент лидером чемпионата России с 22 очками является московское «Динамо». Второе место занимает ЦСКА с аналогичным количеством очков. Тройку замыкает «Зенит» (21). Далее идут «Краснодар» (21) и «Спартак» (20).

Материалы по теме
Андрей Аршавин предположил, когда «Зенит» возглавит турнирную таблицу РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android