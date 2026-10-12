Алексей Батраков занимается в общей группе «Галатасарая» перед игрой с «Барселоной»

В доступе «Чемпионата» появилось видео с тренировки «Галатасарая» перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с «Барселоной». В общей группе турецкой команды занимается и полузащитник сборной России Алексей Батраков.

Встреча команд состоится 13 октября в Стамбуле на стадионе «РАМС Парк». В качестве главного арбитра выступит Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Напомним, 9 октября «Галатасарай» обыграл «Касымпашу» со счётом 3:1 в матче 7-го тура чемпионата Турции. Батраков вышел на поле с первых минут, записал на свой счёт результативную передачу и был заменён на 67-й минуте встречи. В текущем сезоне чемпионата Турции полузащитник провёл пять матчей и отдал две голевые передачи.