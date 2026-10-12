Обляков: период в сборной России помог мне сыграть так результативно с «Родиной»

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков рассказал, как вызов в национальную команду помог ему оформить дубль и отдать результативную передачу в матче 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со столичной «Родиной».

— Период в сборной тебе помог выступить так успешно и результативно?

— Получается, помог. В целом все игры в сборной провели хорошо. Тренировочный процесс — всё на уровне, и с хорошими командами играли. Считаю даже, что Намибия не так хорошо играет в обороне, но они старались играть в футбол даже больше, чем Иран. Они не просто выбивали мяч, а взаимодействовали, выходили через вратаря, старались играть короткими передачами. Понятно, что у них, возможно, уровень мастерства не позволяет настолько хорошо это делать. Поэтому я там накрыл, и были моменты. Ещё и забили шесть голов, — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».