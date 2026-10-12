Вратарь «Балтики» Латышонок: доволен игрой с «Ахматом», важный для меня и команды «сухарь»

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок поделился эмоциями от матча 10-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Ахматом».

— Я доволен игрой с «Ахматом». Это важный для меня и команды «сухарь». Было много подходов что у одной, что у другой команды, поэтому всегда оставался в игре. Матчи, когда ты задействован меньше, тяжелее, но в этот раз было по-другому. Самое главное, что сыграли «на ноль» и добыли очко на выезде.

— Какой эпизод в конце первого тайма был сложнее – после ударов Конате или Касинтуры?

— На мой взгляд, второй момент был сложнее, когда Касинтура бил с острого угла. Понятно, что угол острый, но удар был очень сильный, — сказал Латышонок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.