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Вратарь «Балтики» Латышонок: доволен игрой с «Ахматом», важный для меня и команды «сухарь»

Вратарь «Балтики» Латышонок: доволен игрой с «Ахматом», важный для меня и команды «сухарь»
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Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок поделился эмоциями от матча 10-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Ахматом».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 0
Балтика
Калининград

— Я доволен игрой с «Ахматом». Это важный для меня и команды «сухарь». Было много подходов что у одной, что у другой команды, поэтому всегда оставался в игре. Матчи, когда ты задействован меньше, тяжелее, но в этот раз было по-другому. Самое главное, что сыграли «на ноль» и добыли очко на выезде.

— Какой эпизод в конце первого тайма был сложнее – после ударов Конате или Касинтуры?
— На мой взгляд, второй момент был сложнее, когда Касинтура бил с острого угла. Понятно, что угол острый, но удар был очень сильный, — сказал Латышонок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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