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Гришин назвал главную проблему «Краснодара» после поражения команды от «Зенита»

Гришин назвал главную проблему «Краснодара» после поражения команды от «Зенита»
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Бывший футболист ЦСКА и эксперт Александр Гришин назвал ключевую игровую проблему «Краснодара» после поражения от санкт-петербургского «Зенита» в матче 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40'     0:2 Глушенков – 45+4'     0:3 Соболев – 53'     1:3 Батчи – 55'     2:3 Кордоба – 71'    
Удаления: Тормена – 80' / нет

«Проблема «Краснодара» в том, что они не могут найти связующее звено между полузащитниками и нападающим Джоном Кордобой. И, конечно, не встроился в систему «Краснодара» всё‑таки Дмитрий Воробьёв. Он играл здорово в «Локомотиве», но здесь понимание того, что Кордоба — это совсем другой уровень, не умаляет достоинства Воробьёва. И поэтому Воробьёв потерялся, потеряли вот эту связь в центре поля, когда ушёл Эдуард Сперцян и травмировался Никита Кривцов. Даниил Уткин — хороший футболист, но это не того плана игрок, который может давать результат, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

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