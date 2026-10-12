Гришин назвал главную проблему «Краснодара» после поражения команды от «Зенита»

Бывший футболист ЦСКА и эксперт Александр Гришин назвал ключевую игровую проблему «Краснодара» после поражения от санкт-петербургского «Зенита» в матче 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Проблема «Краснодара» в том, что они не могут найти связующее звено между полузащитниками и нападающим Джоном Кордобой. И, конечно, не встроился в систему «Краснодара» всё‑таки Дмитрий Воробьёв. Он играл здорово в «Локомотиве», но здесь понимание того, что Кордоба — это совсем другой уровень, не умаляет достоинства Воробьёва. И поэтому Воробьёв потерялся, потеряли вот эту связь в центре поля, когда ушёл Эдуард Сперцян и травмировался Никита Кривцов. Даниил Уткин — хороший футболист, но это не того плана игрок, который может давать результат, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».