Главный тренер «Барселоны» Флик высказался об Алексее Батракове

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о российском полузащитнике «Галатасарая» Алексее Батракове в преддверии очного матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоится завтра, 13 октября, в 22:00 мск на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле.

«Я не видел много игр Батракова. Но я видел последний матч, где он сыграл хорошо. Отличный трансфер для «Галатасарая». Если ты молод, талантлив, то ты всегда мечтаешь о великом. Например, об игре в «Барселоне», как об этом мечтает Батраков, если вы верно всё сказали. Амбиции — это хорошо», — передаёт слова Флика корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.