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Главный тренер «Барселоны» Флик высказался об Алексее Батракове

Главный тренер «Барселоны» Флик высказался об Алексее Батракове
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о российском полузащитнике «Галатасарая» Алексее Батракове в преддверии очного матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоится завтра, 13 октября, в 22:00 мск на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

«Я не видел много игр Батракова. Но я видел последний матч, где он сыграл хорошо. Отличный трансфер для «Галатасарая». Если ты молод, талантлив, то ты всегда мечтаешь о великом. Например, об игре в «Барселоне», как об этом мечтает Батраков, если вы верно всё сказали. Амбиции — это хорошо», — передаёт слова Флика корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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