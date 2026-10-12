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Защитник «Барселоны» Кубарси: в матче с «Галатасараем» нам нужно сыграть в свой футбол

Защитник «Барселоны» Кубарси: в матче с «Галатасараем» нам нужно сыграть в свой футбол
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Защитник «Барселоны» Пау Кубарси поделился ожиданиями от матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с «Галатасараем», отдельно упомянув нападающего турецкой команды Виктора Осимхена. Встреча команд состоится 13 октября в Стамбуле на стадионе «РАМС Парк». В качестве главного арбитра выступит Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

«Мы уже встречались с Осимхеном несколько лет назад. Ожидаем, что у соперника будет чёткий план на игру, поскольку он сыграет на своём поле. Важно будет сохранять предельную концентрацию с самых первых минут.

Мы знаем, каков уровень мастерства нашего соперника. Понимаем, на каком стадионе нам предстоит играть и какая там атмосфера. Нам нужно сыграть в свой футбол и уделить внимание мелочам», — приводит слова Кубарси AS.

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