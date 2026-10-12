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Арбитр Федотов разобрал главные спорные моменты в матче «Краснодар» — «Зенит»

Арбитр Федотов разобрал главные спорные моменты в матче «Краснодар» — «Зенит»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал спорные моменты в матче 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40'     0:2 Глушенков – 45+4'     0:3 Соболев – 53'     1:3 Батчи – 55'     2:3 Кордоба – 71'    
Удаления: Тормена – 80' / нет

«На девятой минуте Танашев верно не назначил 11-метровый в ворота «Зенита». Луис Энрике пытался блокировать мяч — сначала рука была поднята вверх для баланса тела, а потом пошла вниз, произошло касание. От тела в руку — никогда не пенальти. Танашев находился в идеальной позиции и продолжил игру.

В моменте со вторым голом «Зенита» на 45+3-й минуте все обратили внимание на падение Батчи. По повторам — нормальная борьба двух игроков с применением рук. Футболист «Зенита» просто положил руку на плечо, дополнительного движения не было. Верное решение Танашева засчитать гол.

Ключевой момент, который мог произойти, — падение Глушенкова в штрафной «Краснодара» на 64-й минуте. Танашев продолжил игру, Буланов позвал его на неназначение 11-метрового. Главное здесь, что Буланов показывал не те ракурсы. Он показывал центральную камеру, а нужно было — из-за ворот. Как Танашев при пульсе 180 понял, что это не фол, я до сих пор понять не могу. Потому что по тем ракурсам, которые ему показали, это фол. Значит, скорее всего, Танашев проанализировал увиденное на поле, мысленно сфотографировал всё это. Абсолютно верное решение арбитра, но его могли увести в сторону, и было бы очень плохо», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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