Алексей Игонин: если бы «Краснодар» играл более закрыто, «Зениту» было бы сложнее

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился впечатлениями от победы санкт-петербургского клуба в матче 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:2).

«Меня удивило, что игра была такой открытой. Казалось, что «Краснодар» выберет более закрытый футбол, понимая, что соперник хорошо играет на пространстве. В итоге «Зенит» воспользовался зонами, которые образовались в обороне «Краснодара». Если бы они играли более закрыто, то и характер у матча был бы другой, и команде Семака было бы сложнее.

Не считаю, что «Зенит» расслабился после третьего забитого мяча. Пропущенные голы — это череда индивидуальных ошибок. «Зенит» не стал играть хуже, так бывает. У «Краснодара» же были моменты и в первом тайме, но тогда он не забил.

Стоить отметить, что у «Зенита» была ослаблена скамейка запасных — не все успели вернуться из сборных, кто-то получил травму. Молодые игроки, которые вышли на поле, были не до конца готовы к такой жёсткой борьбе. Поэтому «Зениту» стало сложнее играть», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.